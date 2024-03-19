sonyazhytkova .19 марта, 2024 8

Хоча актор здобув популярність завдяки своїй ролі у "Мандалорці", його шлях до успіху в Голлівуді тривав понад двадцять років. Якби не його участь у вампірському телешоу, ймовірно, що він вже давно покинув би акторський шлях.

Перш ніж отримати роль Ріда Річардса в майбутньому перезапуску MCU "Фантастична Четвірка", Педро Паскаль пройшов через складні життєві труднощі. Залишившись з менше ніж 7 доларами на банківському рахунку, він розглядав можливість залишити акторську кар'єру на користь стабільності. На щастя, він витримав ці випробування і зараз опинився у рідкісному положенні, яке далеко не кожен актор може собі дозволити.

Після отримання нагороди SAG за видатну акторську гру у драматичному серіалі "Останні з нас", Педро Паскаль відзначив, наскільки важливою була для нього ця перемога, враховуючи, що голосування проводилося саме серед акторської спільноти. Актор також розповів про те, що в ті роки, коли він починав свою кар'єру, єдиною можливістю залишатися в Голлівуді був чек за роль Едді у прем'єрі четвертого сезону "Баффі – переможниця вампірів" у 1999 році. Паскаль сказав:

"Моя перша робота тривала близько 15 років і означала для мене можливість оплатити лікарські послуги, пережити складні часи та забезпечити собі житло. Коли на моєму банківському рахунку залишилося менше 7 доларів, резидуальні виплати за роль у "Баффі" з'явилися, врятувавши ситуацію. Вони стали єдиною причиною, чому я продовжив боротьбу в Голлівуді і не відмовився від своїх мрій".

Джерело: Мovieweb