sonyazhytkova .5 марта, 2024 11

Акторка приєдналася до екіпажу майбутнього фільму, де також зіграють Мейсон Теймс ("Чорний телефон") та Ніко Паркер ("Останній з нас").

Рут Кодд, колишня ТікТокерка, яка вирішила спробувати свої сили в акторському мистецтві, приєдналася до ансамблю акторів універсальної живої адаптації культового анімаційного фільму "Як приборкати дракона" від DreamWorks Animation. Режисером цього проєкту виступає Дін ДеБлуа, який повертається до своєї улюбленої франшизи як письменник, режисер та виконавчий продюсер. Зйомки фільму вже відбуваються в Ірландії.

Мейсонн Теймсс ("Чорний телефон") та Ніко Паркер ("Останній з нас"), відтворюють ролі Гіккапа і Астрид у новому фільмі. Джерард Батлер, який озвучував Стоіка Великого, лідера вікінгського клану та батька Гіккапа, повертається до своєї ролі у фільмі. Нік Фрост, який втілював Гоббера Відьмина, також з'явиться у картині. Рут Кодд отримала роль Флегми, мешканки вікінгського селища, яку раніше озвучувала Ешлі Дженсен.

Серед інших акторів - Юліан Деннісон ("Дедпул 2"), Габріель Хоуелл ("Спляча ніч"), Бронвін Джеймс ("Майстри повітря") та Гаррі Тревалдвін ("Десятина").

Продюсерами виступають Марк Платт з його компанії Marc Platt Productions, а також президент компанії, Адам Сігел. Віце-президент з виробництва Лексі Барта наглядає за фільмом від імені студії.

Універсал встановив дату виходу фільму на 13 червня 2025 року.

Кодд стала відомою завдяки особистим відео, де вона ділилася своїм життям з ампутованою ногою та власними думками. Зацікавивши аудиторію, вона привернула увагу режисерів Netflix - шоу "Північний клуб", яке очолив Майк Фланаган, відомий майстер жахів. Який, згодом, запросив її у свою серію "Падіння дому Ашера". Нещодавно завершила зйомки у серіалах для SkyTV та ірландському проєкті "Сухе".

Джерело: Нollywoodreporter