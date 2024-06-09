sonyazhytkova .9 июня, 2024 10

У режисерському кріслі стрічки, на чолі з такими акторами, як сестри Мадлен і Вайолет МакГроу, Сара Лінд, Фелікс Соліс, Джейкоб Моран, Крістіна Мур і Брінн Курланд, стоїть Хуан Пабло Аріас Муньйос.

У напруженій історії фільму, родина Девісів, занурена в атмосферу 1960-х, переживає важкі часи. Після розлучення зі своїм чоловіком Френком через його непередбачуваний характер, посилений алкоголем, Лора Девіс повертається до роботи медсестри. Але навіть у межах її сім'ї зміни стають відчутними, адже вони стикаються з новими викликами та труднощами. Сюжет стає ще цікавішим, коли Френк намагається повернути дружину, даруючі Лорі прекрасне старовинне намисто. Однак цей подарунок приховує в собі таємницю – він стає засобом спілкування з душею злого хлопчика з минулого, що ставить під загрозу життя Лори та її дітей.

"Намисто" вироблять Даніель Аспромонте і Крістіна Мур, а в якості виконавчих продюсерів виступлять Вайолет МакГроу, Мадлен МакГроу, Джекі МакГроу і Алі Афшар з компанії ESX Entertainment. Сценарій написав Джон Дюссі.

Джерело: Deadline