sonyazhytkova .9 июня, 2024 6

Під час інтерв'ю щодо своєї участі у майбутньому фільмі "Fresh Kills", головна акторка ребуту "Hellraiser" 2022 року, Одесса Адлон, розкрила кілька деталей, які можуть вказувати на продовження із ще більшою кількістю крові, ланцюгів та появою Пінхеда.

Зазвичай акторам франшизних фільмів доводиться дотримуватися стислості у комунікації, і хоча Адлон не розкрила жодних деталей, вона натякнула на прогрес. Це може бути джерелом надії для фанатів фільму 2022 року.

"Ой, боже, я зазнаю таких проблем, якщо почну говорити про щось. [Сміється] Я чула різні речі тут і там, але нічого офіційного, і я не думаю, що коли-небудь це буде офіційно. Але, з іншого боку, ніколи не знаєш. Ніколи не знаєш", - сказала акторка.

Хоча прямого підтвердження про роботу над сиквелом немає, але слова продюсера Кіта Левіна свідчать про його можливість. Він заявив, що продовження буде "ще більш божевільним і вражаючим", що може вказувати на те, що робота над сценарієм вже почалася.

Не дивно, що обговорення щодо продовження з'явилися. Перезапуск 2022 року показав помірний успіх на Hulu за рейтингами і став лише другим з одинадцяти частин франшизи, що отримав "свіжий" рейтинг на Rotten Tomatoes.

Джерело: Мovieweb