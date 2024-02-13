sonyazhytkova .13 февраля, 2024 6

Номінант на премію "Оскар" хотів би знову зібрати іконічну банду для четвертої серії франшизи "The Hangover".

Під час нещодавнього інтерв'ю з Пітом Хаммондом на Міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі, Бредлі Купер заявив, що з радістю повернувся б до "Похмілля у Вегасі 4" з величезною вдячністю своїм колегам по знімальному майданчику та творяцям серії за їх спільну роботу. Він сказав:

"Я б не вагався. Працювати з цими хлопцями - з віком розумієш, що ключ до успіху - це команда, з якою працюєш. Ця група - просто неймовірна. Кожен фільм, що ми зробили разом, - це наше спільне досягнення, і я був би радий повернутися до цього з усім серцем".

Фільм "Похмілля у Вегасі", який вийшов у 2009 році, розповідає історію чотирьох друзів, які вирушають до Лас-Вегасу на декілька днів перед одруженням одного з них - Дага. Але наступного ранку вони усвідомлюють, що не пам'ятають минулої ночі і не можуть знайти нареченого ніде. Режисером фільму є Тодд Філліпс, а головні ролі виконують Бредлі Купер, Ед Гелмс та Зак Галіфіанакіс. "Похмілля у Вегасі" здобув критичне та комерційне визнання і тепер вважається однією з найкращих сучасних комедій. Після нього вийшло два продовження, "Похмілля у Вегасі II" у 2011 році та "Похмілля у Вегасі III" у 2013 році. Хоча жоден з них не досяг вершин комедійного успіху першої частини, фанати з нетерпінням чекають більше пригод Філа, Стю і Алана.

Джерело: Мovieweb