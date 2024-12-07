sonyazhytkova .7 декабря, 2024 9

Хоча подробиці про його роль залишаються в таємниці, ми підозрюємо, що саме він стане новим Привидом-вбивцею.

Аса Германн приєднується до Нів Кемпбелл, яка знову повернеться до легендарної ролі Сідні Прескотт, а також до новачків Ізабель Мей та Селести О'Коннор. Мей зіграє доньку Сідні, але подробиць про її персонажа та персонажа О'Коннор досі не розголошують. Сюжет "Крику 7" залишається загадкою, і це лише підігріває інтерес до нового фільму, адже, зважаючи на актуальні зміни, будь-хто може виявитися наступним вбивцею.

Зйомки фільму довелося відкласти через страйки та численні зміни в акторському складі. Дженна Ортега та Мелісса Баррера, які були у "Крику 6", вирішили не продовжувати свою участь, а режисер Крістофер Ландон залишив проєкт. Однак повернення Кемпбелл та Кевіна Вільямсона в ролі сценариста й режисера дають надію, що "Крик 7" буде не менш захоплюючим, ніж попередні частини. Фанати вже будують припущення, чи повернеться класичний вбивця Привид чи з’явиться новий, таємничий персонаж.

Прем'єра фільму запланована на 27 лютого 2026 року, і це обіцяє бути однією з найбільш очікуваних подій у світі горрорів.

Джерело: Gamesradar