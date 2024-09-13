sonyazhytkova .13 сентября, 2024 10

"Criminal Minds: Evolution" є розширенням кримінального телевізійного серіалу, що транслювався на CBS з 2005 по 2020 рік.

У третьому сезоні Еймі Гарсія втілить образ докторки Джулії Охуа, видатної нейропсихіатрки, яка призначена для лікування пацієнта, що постраждав від тяжкої травми голови. Її делікатний підхід до лікування вступає в конфлікт з методами Альвеза (Адам Родрігес), який віддає перевагу більш агресивним стратегіям.

Цей сезон серіалу демонструє, як елітна команда профайлерів ФБР протистоїть новому злочинцеві, який скористався пандемією для створення мережі серійних убивць. Як світ починає відновлюватися і ця мережа активізується, команді доведеться поетапно виявляти та затримувати кожного зловмисника.

"Criminal Minds: Evolution" створюють ABC Signature та CBS Studios. Шоураннеркою та виконавчою продюсеркою є Еріка Мессер, а також у продюсерську команду входять Брін Фрейзер, Кріс Барбур, Гленн Кершоу та Марк Гордона. Очікується, що новий сезон принесе ще більше напруги та інтриги завдяки талановитим акторам і продюсерам.

Джерело: Deadline