sonyazhytkova .25 октября, 2024 1

У фільмі актор перевтілиться в кур'єра з важливим завданням — доставити орган семирічному хлопчику, але його місію ускладнює лідер кримінального синдикату, який прагне заволодіти цією частиною тіла.



Режисером цього динамічного проєкту є Скотт Воу, знаний завдяки своїй роботі над "Захисниками" та іншими екшн-фільмами. Алан Річсон також виступає в ролі продюсера, що підкреслює його активну участь у створенні фільму.

Скотт Воу висловив захоплення майбутньою стрічкою, зазначивши, що "Runner" з таким харизматичним актором, як Річсон, нагадує йому про екшн-фільми 90-х, де персонажі та сюжет грають ключову роль, а дії на екрані стають справжнім видовищем.

Хоча Річсон продовжує працювати над новими сезонами "Reacher" та спін-офом, він не боїться приймати нові виклики в жанрі екшен. Його участь у "Runner" може навіть затримати вихід третього сезону популярного серіалу на Amazon, але це лише підкреслює, що ера Річсона тільки починається. Шанувальники можуть бути впевнені: ця історія обіцяє захопливі пригоди та непередбачувані повороти!

Джерело: Мovieweb