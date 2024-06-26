sonyazhytkova .26 июня, 2024 1

Режисер та сценарист - Джон Паттон Форд. Головну роль у стрічці виконає Глен Павелл.

Раніше повідомлялося, що у фільмі також знімаються Маргарет Куеллі, Ед Харріс, Джессіка Хенвік, Зак Вудс, Тофер Грейс та Рафф Ло.

"Гантінгтон" розповідає історію Бекета Редфеллоу (Павелл), спадкоємця мільярдного статку, який готовий на все, щоб отримати те, що він вважає своїм по праву. Інші подробиці, про акторський склад та сюжет, наразі тримаються у секреті.

Для Форда "Гантінгтон" стає наступним проєктом після успіху його дебютного фільму "Emily the Criminal" — кримінального трилера за участю Обрі Плази, який був випущений Roadside Attractions та Vertical. За цю стрічку Форд отримав премію Independent Spirit Award за найкращий перший сценарій та номінацію на премію DGA за видатні досягнення у режисурі дебютного фільму, серед інших нагород.

Номінант на премії Emmy, SAG та Tony, Білл Кемп наразі знімається у двох серіалах від Девіда Е. Келлі: "Presumed Innocent" на Apple TV+ та "A Man in Full" на Netflix. Також він щойно закінчив зйомки разом з Анджелою Бассетт та Робертом Де Ніро у політичному трилері від Netflix "Zero Day".

Джерело: Deadline