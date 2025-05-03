sonyazhytkova .3 мая, 2025 2

Перший трейлер драмедійного фільму "Вибач, люба" від A24 нарешті у мережі. Це не просто стрічка з фестивалю «Санденс» — це одна з найрезонансніших прем’єр, яка вже встигла зірвати гучну угоду. Авторка сценарію, режисерка та головна зірка Єва Віктор — нове ім’я, яке варто запам’ятати.

"Вибач, люба" (Sorry, Baby) не лише викликала жваве обговорення, а й стала однією з небагатьох, що були продані у межах великої угоди — за приблизно $8 мільйонів.

Це повнометражний дебют Єви Віктор — акторки, сценаристки та режисерки, яка водночас виконала головну роль. У центрі сюжету — Агнес, університетська професорка, яка досі намагається пережити сексуальне насильство, що сталося з нею три роки тому на території кампусу, ще коли вона була аспіранткою.

У трейлері глядачі бачать, як Агнес поступово намагається зібрати себе докупи — через зустрічі з близькою подругою Ліді (Наомі Акі) та нові почуття до персонажа Гевіна, якого грає Лукас Геджес ("Манчестер біля моря").

Також у фільмі зіграли Джон Керролл Лінч, Луїс Кансельмі та Келлі МакКормак.

Фільм доповнює амбітний релізний календар A24 на 2025 рік. Попереду — чорна комедія "Дружба" із Тімом Робінсоном і Полом Раддом (9 травня), трилер "Поверни її мені" від режисерів "Говори до мене" (30 травня), новинка Селін Сон "Матеріалісти" (13 червня), фестивальний "Еддінгтон" Арі Астера (18 липня), драма про MMA "Розгромна машина" з Дуейном Джонсоном та "Марті Найкращий" із Тімоті Шаламе від Джоша Сафді (25 грудня).

"Вибач, люба" — це більше, ніж фестивальна сенсація. Це емоційна бомба, яка влучає прямо в серце й залишає по собі тривалий післясмак. Після такого дебюту за Євою Віктор точно варто стежити уважніше.

Джерело: Deadline