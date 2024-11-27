sonyazhytkova .27 ноября, 2024 11

Проєкт отримав визнання на фестивалі Series Mania 2023 року і розпочне зйомки навесні 2025.

Пол Веслі зіграє головну роль у драмедійному серіалі "Невисловлене", що розповідає про події війни в Україні. Режисером виступає Франческо Капурро, а за основу сюжету взято реальну історію Євгенія, який намагається евакуювати свою родину з Києва під час російського вторгнення. Сюжет охоплює перші шість днів війни, коли герої опиняються в умовах термінової небезпеки.

Окрім Веслі, у серіалі також зіграють українські та міжнародні актори, серед яких Наталія Лібет та Дмитро Суханов, які також є продюсерами проєкту.