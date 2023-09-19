Таня Гончаренко .19 сентября, 2023 7

Популярна акторка та зірка серіалу «Щеденники вампіра» Ніна Добрев, підкорює комедійний світ, у режисерському дебюті Дженніфер Крэм. Вже відбулася прем`єра першого трейлера цієї свіжої комедії від Lionsgate, який обіцяє нам гарантовану дозу гумору і незабутні пригоди головної героїні.

У фільмі головна героїня Врен Пеппер, яку грає Ніна Добрев, розуміє що її найближчі друзі починають віддалятися з роками. Вирішивши знову їх об`єднати, Врен починає брехати, та вигадує собі хворобу. Проте з часом ця брехня перетворюється в справжню "снігову кулю", що ще більше приносить їй турбот та складнощів.

За офіційним описом фільму "Справжня хвора":

"Коли Врен Пеппер відчуває, що її найближчі друзі віддаляються, вона вигадує маленьку брехню, яка росте та змінює її життя назавжди. Дебютний фільм Дженніфер Крэм - це захоплююча історія про цінність дружби та наслідки брехні. У цій чудовій комедії також грають: Венді МакЛендон-Кові, Ден Баккедал, Брендон Майкл Сміт і Шеррі Кола»



З 20 жовтня фільм можна буде побачити у цифровому форматі, а також у

деяких кінотеатрах. Не пропустіть можливість насолодитися цією незабутньою

комедією!

Джерело: Movieweb