sonyazhytkova .10 мая, 2025 12

Хорор-фани, пакуйте рюкзаки — на нас чекає повернення до моторошних літніх таборів. Джейн Шонбрун, чиє візуально-психоделічне бачення "Я бачив світло телевізора" сколихнуло жанр у 2024-му, готує новий проєкт — "Teenage Sex and Death at Camp Miasma". І цього разу вона не просто повертається до теми літніх таборів — вона підриває жанр ізсередини.

Головні ролі у фільмі виконають легендарна Джилліан Андерсон, знайома глядачам за культовими "Секретними матеріалами", та харизматична і зухвала комедіантка Ганна Айнбіндер, зірка серіалу "Хитрощі". Їхній дует — це вибухова суміш напруги, чорного гумору й тривожної чарівності. У центрі сюжету — режисер, якому доручають перезапуск скандальної слешер-франшизи "Camp Miasma". Але з кожним кадром його професійний інтерес перетворюється на нав'язливу одержимість акторкою, що колись зіграла легендарну "останню дівчину". Минуле оживає, і тінь старого фільму починає переслідувати новий проєкт — так починається моторошна гра між вигадкою й реальністю.

Зйомки розпочнуться вже цього літа в Британській Колумбії — з повним зануренням у таборову атмосферу, включно з комарами, багаттями та… морем крові.

Схоже, Джейн Шонбрун готує не просто новий хорор, а справжній мета-коментар до жанру, який водночас і грає за правилами, і зриває маски. Зірковий каст, нестандартний підхід і обіцянка "відеопрокатної класики майбутнього" роблять "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" однією з найочікуваніших жанрових прем’єр. Літо ще не настало, а мурашки вже по шкірі.

Джерело: Мovieweb