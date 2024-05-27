sonyazhytkova .27 мая, 2024 6

В інтерв'ю на шоу Зака Санга Міннетт поділився причинами, чому він зробив паузу в кар'єрі та чи планує повернутися на екрани в майбутньому.

"Я був щасливий досягти успіху в акторстві", - розповідає Міннетт. "Серіал '13 причин чому' був надзвичайно популярним, і це був пік моєї акторської кар'єри. Проте, в якийсь момент це почало здаватися просто роботою. Я був у дуже сприятливій позиції, завжди насолоджувався роботою, але потім відчуття задоволення почало згасати".

Міннетт зазначив, що музика завжди була його пристрастю, і його група Wallows мріє досягти значних висот у музичному світі.

"Зараз я відчуваю, що можу повністю присвятити себе музиці і дати їй максимум своїх сил та енергії", - продовжив він. "Єдиний спосіб досягти цього - вкладати 100% часу та енергії і показати всьому світу, що ми серйозно ставимося до нашої музики".

Міннетт зазначив, що музична діяльність приносить йому натхнення та відчуття природності. Він також зізнався, що іноді думає про повернення до акторства. Одного разу він навіть повідомив свою команду про готовність знову зніматися, але це співпало зі страйками 2023 року.

Зробивши паузу в акторській кар'єрі, Міннетт відчув нову хвилю творчого натхнення та бажання реалізовувати себе в інших мистецьких напрямках.

Після участі в серіалі "13 причин чому" на Netflix, Ділан Міннетт зіграв у фільмі "Крик" 2022 року та в міні-серіалі Hulu "Вибула".

Джерело: Deadline