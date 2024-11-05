sonyazhytkova .5 ноября, 2024 14

Акторка приєдналась до зйомок майбутнього фільму від Lionsgate, де її партнером стане Тео Ю, відомим за стрічкою "Минулі життя".



Режисерське та сценарне кермо проєкту взяв у свої руки Такасі Дошер. Подробиці про роль Ізабель Мей, як і сюжет фільму, тримають у таємниці. Відомо лише, що стрічка поєднає корпоративний трилер із захопливими самурайськими мотивами, додаючи інтриги майбутній прем'єрі.

Ізабель Мей здобула широку популярність завдяки ролі Ельзи Даттон у вестерні "1883" — приквелі до серіалу "Йеллоустон" від Тейлора Шерідана. Вона також стала закадровою оповідачкою в наступному проєкті Шерідана — "1923", що транслюється на Paramount+. Після роботи над серіалом Apple TV+ "Майстри повітря" Мей не зупиняється і бере участь у низці нових проєктів. Серед її найближчих робіт — фільм жахів "Загроза", де вона також виступила виконавчою продюсеркою; романтична драма "Падіння" з Кей Джеєм Апа; комедія "Мова кохання" з Хлоєю Грейс Морец та Ентоні Рамосом, а також нещодавно анонсований трилер "Дикий світ".

Джерело: Deadline