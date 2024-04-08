sonyazhytkova .8 апреля, 2024 7

У своїх Instagram-сторіс актор звернувся до онлайн-тролів, які виступили проти сюжетної лінії про бісексуальність його героя у "9-1-1".

"Якщо ви один із тих, хто коментує мої пости про те, що це зіпсувало шоу, я хочу, щоб ви знали, що мені цілком байдуже", - написав актор в суботу.

В останньому епізоді серіалу на каналі ABC персонаж Бак Баклі розуміє, що його почуття до його друга Томмі сильніше, ніж "дружба". Сцена завершилася поцілунком.

"Це шоу про любов та інклюзивність", - прокоментував Старк. "Воно відображало одностатеві відносини від самого початку, включаючи прекрасний шлюб афроамериканських лесбіянок, зіграний двома найкращими актрисами, яких я коли-небудь бачив".

"Якщо для вас виявлення нового аспекту своєї сексуальності та реалізація власної бісексуальності одного з персонажів - це ваш камінь спотикання, я боюся, що ви пропустили всю суть шоу", - додав він. "Вам не обов'язково оголошувати свою думку".

Актор зазначив, що він "почувся покірним і переповненим позитивною реакцією на цей епізод".

Джерелор: Deadline