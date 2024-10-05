sonyazhytkova .5 октября, 2024 6

Акторка стала частиною комедійного проєкту разом із Гарві Гільєном та Джошем Бренером. Зйомки стартують у грудні.

Сценарій фільму створили Вілл Стірлінг і Алекс Уолл, а сюжет порушує питання дружби та дорослішання.

У фільмі Біллі Лоурд зіграє роль Пенні, яка мріє про романтичний вікенд зі своїм новим хлопцем Генрі (Джош Бренер). Проте їхні плани зриває несподіваний візит найкращого друга Генрі, Пола (Гарві Гільєн). Ситуація приймає несподіваний оборот, коли пачка сигарет із наркотиками Пола потрапляє до рук незнайомця, що призводить до низки непередбачуваних подій.

Продюсери фільму висловили радість з приводу участі Біллі, підкреслюючи її комедійний талант і спільну пристрасть до маловідомих фільмів, що обіцяє успішну творчу співпрацю. Всі з нетерпінням чекають на початок зйомок!

Джерело: Deadline