sonyazhytkova .12 сентября, 2024 7

Сільвія Хукс та Есай Моралес також зіграють у новій драматичній історії, зйомки якої зараз проходять у Луїсвіллі, штат Кентуккі.

Сценарій фільму, який об'єднав Ліну Рьосслер з автором "Best Sellers" Ентоні Гріеко, розповідає про Сема Девіса (Фінн Віттрок), легковажного холостяка, який звик жити на гроші з сімейного фонду. Але в день свого 35-річчя він дізнається про шокуючу умову: згідно з волею батьків, виплати припиняться, якщо він не навчиться самостійно заробляти на життя. Втративши розкішне житло в Голлівуді, Сем переїжджає до маленького містечка Ла Грейндж, штат Кентуккі. У нього є рік, щоб зрозуміти цінність праці, віднайти справжню мету в житті та, можливо, пізнати справжнє кохання — або ж втратити все назавжди.

Сценарій побудовано на оригінальній ідеї Пола Робартса та Джіджі Гастон ("Nine Bullets").

Режисер Ліна Рьосслер поділилася своїми почуттями: "Я зрозуміла, що цей проєкт буде особливим, коли знову почала працювати зі сценарієм разом з Ентоні. Повернення на знімальний майданчик та співпраця з Фінном, Сільвією та Есаєм була неймовірною. Працювати з Кассіаном, Аріель та нашою чудовою командою в Луїсвіллі - справжня магія".

Пол Робартс додав: "Я давно працював над цим проєктом, і побачити його втіленим у життя з таким талановитим акторським складом та під керівництвом Ліни - це мрія!".

Джерело: Deadline