sonyazhytkova .29 октября, 2024 10

Деталі щодо ролі Мейсі поки що залишаються в таємниці. Актор приєднається до касту, який очолює Глен Пауелл, а також до нього увійдуть Джош Бролін, Карл Глюсман, Кеті О'Брайан, Деніел Езра, Лі Пейс, Джеймі Лоусон, Майкл Сера та Емілія Джонс.

"Людина, що біжить" — це адаптація класичного роману Стівена Кінга, створеного під псевдонімом Річард Бахман. Події фільму розгортаються в похмурому майбутньому, де уряд контролює інформаційний простір. Головний герой, Бен Річардс (у виконанні Глена Пауелла), добровільно стає учасником небезпечного ігрового шоу, у якому його переслідуватимуть професійні вбивці протягом 30 днів. Якщо йому вдасться вижити, він отримає грошову винагороду, яка може врятувати життя його хворої дитини та покращити їхнє жахливе життєве становище.

Ця стрічка стане другою екранізацією твору, після культового фільму з Арнольдом Шварценеггером 1987 року. Сценарій до нової версії написали Едгар Райт і Майкл Бакал, а продюсери — Едгар Райт, Ніра Парк і Саймон Кінберг.

Прем'єра "Людина, що біжить" відбудеться 21 листопада 2025 року, і ми з нетерпінням чекаємо на цю нову інтерпретацію відомого роману.

Джерело: Deadline