sonyazhytkova .19 июня, 2024 12

У самому серці Літл-Року, Арканзас, відбуваються зйомки другого повнометражного фільму від сценаристки та режисерки Кессі Кіт.

Сюжет розгортається навколо жінки, яка живе в ізоляції та змушена зіткнутися з минулим після того, як інший колишній член культу повідомляє їй про дострокове звільнення їхнього лідера з в'язниці.

Кессі Кіт, уродженка Літл-Року, приступила до зйомок після успіху свого першого фільму "Терапія криком", комедійного хорору, який приніс їй грант на камеру Panavision.

Продюсерами стрічки виступають Бенджамін Данн ("Мій мертвий друг Зої") та Мінді Ван Курен. Фінансування проєкту здійснюється частково за рахунок New Harvest Creative, а продажами фільму займається Exit 44 Entertainment.

"Я дуже рада і зворушена, що можу знімати в своєму рідному штаті", - сказала Кіт в заяві для Deadline. "Я мріяла знімати 'Абігейл до Беатріс' в Арканзасі з моменту, коли написала сценарій, і грант від ACS Panavision допоміг втілити цю мрію. Я обожнюю працювати з нашою місцевою командою, і мене глибоко зворушило те, як багато людей допомагають нам, надаючи їжу та локації зі знижками або безкоштовно. Я щиро сподіваюся, що цей фільм продовжить підвищувати позитивний імідж кіноспільноти Арканзасу".

Олівія Тейлор Дадлі відома завдяки своїй ролі у фентезійному серіалі "Чарівники", який транслювався на Syfy протягом п'яти сезонів. Її фільмографія включає "Вона помре завтра", "Паранормальне явище: Примарний вимір" та "Трансцендентність".

Райлі Денді, яка лише розпочинає свою кар'єру, скоро з'явиться у фільмі "Все буде інакше", режисера Майкла Фелкера, який був представлений на SXSW.

Джерело: Deadline