sonyazhytkova .24 августа, 2024 4

Спейдер уже озвучував Альтрона у фільмі Джосса Відона "Месники: Ера Альтрона" (2015). Тепер актор знову втілить цього персонажа у новому телешоу на Disney+, що стане спінофом "ВандаВіжн".

Цього разу Джеймс Спейдер може не обмежитися лише озвучуванням. Шоураннером нового серіалу стане Террі Маталас, відомий завдяки своєму внеску в телешоу "Зоряний шлях: Пікар". Зйомки заплановані на 2025 рік, і цей проєкт обіцяє стати значущим доповненням до всесвіту Marvel.

Пол Беттані, який тричі втілював Віжена у фільмах Marvel та серіалі "ВандаВіжн", знову повернеться до цієї ролі. Хоча подробиці нового серіалу ще не розголошені, відомо, що його розробка на Disney+ розпочалася у 2022 році. Ймовірно, сюжет буде зосереджений на спробах Віжена відновити свої спогади та людяність. Не виключено також появу Ванди Максимової (Елізабет Олсен), що логічно, враховуючи їхню глибоку взаємодію в MCU.



Після того як Віжен загинув від рук Таноса у фільмі "Месники: Війна нескінченності" (2018), він повернувся на екрани двічі у серіалі "ВандаВіжн" у 2021 році.

Новий спіноф неофіційно називають "Проєкт Білий Віжен", посилаючись на останню версію персонажа, що з’явилася на екрані. Білий Віжен був створений організацією S.W.O.R.D. шляхом відновлення тіла Віжена з метою знищення Ванди та її "умовного" Віжена.



У фінальному дев’ятому епізоді "ВандаВіжн" відбулася епічна битва між двома Віженами. "Умовний" переглянув спогади Білого Віжена, що відновило всі важливі моменти з життя звичайного Віжена в MCU до його загибелі від Таноса. У кульмінаційний момент прозріння Білий заявив: "Я є Віжен" і зник у небі, що стало поштовхом для створення нового спінофу.

Джерело: Deadline