sonyazhytkova .2 августа, 2024 16

Акторка зіграє разом із Троєм Коцуром. Деталі сюжету та опис персонажів поки що тримають у таємниці.

Сценарій до фільму написали Йоганнес Робертс та Ернест Рієра, причому Робертс також виступить режисером. Продюсерами "Примата" стали Волтер Хамада через свою компанію 18hz у рамках його першочергової угоди зі студією, а також Джон Годжес і Бредлі Пілз.

Джонні Секвойя найбільш відома за роль Бо Адамса у серіалі NBC "Віра", створеному Альфонсо Куароном та спродюсованому Дж.Дж. Абрамсом і компанією Bad Robot. Нещодавно її можна було побачити у серіалі Showtime "Декстер: Нова кров", де вона зіграла одну з головних жіночих ролей - Одрі Бішоп, партнерку Майкла К. Холла. У її фільмографії також є такі стрічки, як "Зачарований жеребець", "Пластиковий Ісус", "Я вірю в єдинорогів" та "Назад задом наперед". Джонні також з'явилася у "Ходоки по вітру" та була головною героїнею у фільмі "Серед воронів", обидва з яких зрежисував її батько Рассел Фріденберг.

Джерело: Deadline