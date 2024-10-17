sonyazhytkova .17 октября, 2024 7

Деталі стосовно його персонажа поки що тримаються в секреті, проте Бомсайт уже згадувався в попередніх сезонах як третій найстаріший супергерой в історії, який діяв у 1950-х роках.

Хоча офіційної інформації поки що немає, джерела повідомляють, що Бомсайт з’явиться у "Хлопаках" перед тим, як перейти до майбутнього спінофу "Vought Rising", де Мейсон Дай стане регулярним актором разом із Дженсеном Екклсом та Аєю Кеш.

У супергеройському телешоу також грають Карл Урбан, Джек Квейд, Ентоні Старр, Ерін Моріарті, Джессі Т. Ушер, Лаз Альонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Колбі Мініфі, Клаудія Думіт та Камерон Кроветті.

Цей серіал, оснований на бестселері коміксів Гарта Енніса та Даррика Робертсона, розповідає про загін, який протистоїть надпотужним особам, що зловживають своїми здібностями, створюючи захоплюючий сюжет, сповнений інтриг та емоцій. Глядачі з нетерпінням чекають на нові події, які принесе фінальний сезон.

Джерело: Deadline