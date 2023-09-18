Таня Гончаренко .18 сентября, 2023 8

Молода зірка серіалу "Дивні дива" завершила зйомки нового фільму, та неочікувано для фанатів дебітувала як письменниця, представивши публіці свій перший роман. Та вже планує його екранізацію.

"Дев`ятнадцять Кроків" - це історичний роман, який базується на реальній історії воєнного часу.

На це, акторку надихнула її бабуся Рут, яка померла у 2020 році.

Над книгою працювала письменниця Кетлін Макґерл, що викликало бурхливі суперечки в інтернет просторі. Щодо використання знаменитостями «невидимих» авторів та відсутність належного визнання за їх внесок.

Проте Браун дуже пишається своїм літературним досягненням, та має великі плани на екранізацію книги.

«Так, абсолютно точно – це була моя мета» - відповіла Браун у телевізійній програмі «Лорейн», коли її запитали, чи планується екранізація "Дев`ятнадцяти Кроків".

Зірка розповіла про коріння своєї історії: "Моїм джерелом натхнення були розповіді моєї няні, коли я не могла заснути вночі. Довгий час, я вважала їх вигаданими. Але потім зрозуміла, що це реальні події, які сталися з нею в її дитинстві, під час Другої світової війни".



Вона також поділилася спогадами про Бетнел Грін: "Це місце, де мешкала моя

бабуся, і мені часто доводилося там проводити літні канікули. Я придбала це місце зовсім недавно. Повернутися туди та насолодитися ностальгією було неймовірно, адже це щось особливе для нашої родини".



"Я завжди віддаю перевагу ролям, які мають для мене значення, особливо тим, які підкреслюють роль жінок. Для мене важливо рухати людей своєю роботою" - підкреслила акторка.

Джерело: Comicbook