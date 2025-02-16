sonyazhytkova .16 февраля, 2025 5

Майя Гоук нещодавно поділилася неприємним досвідом, який стався на одному з її проєктів. Акторка згадала, що отримала сумнівну пораду від продюсера, який вважав, що вона виглядає привабливішою, коли не відкриває рота.

В інтерв’ю для подкасту Happy Sad Confused Гоук розповіла, що хтось із команди — чи то режисер, чи продюсер — порадив їй частіше закривати рота після реплік. Це зауваження її неабияк засмутило.

"Я дихаю ротом, тому часто залишаю його трохи відкритим", — пояснила акторка. "Але це багато в чому залежить від персонажа, якого граю. Напруження щелепи та губ важливе для створення образу". Вона наголосила, що у тій ролі, про яку йшлося, її героїня була невимушеною та не переймалася своєю зовнішністю. Тож така "порада" продиктована виключно чиїмись естетичними уявленнями, а не потребами образу.

Хоча акторка не уточнила, на якому саме проєкті це сталося і хто саме зробив цей коментар, вона зазначила, що тоді відповіла на нього.

Попереду в Гоук повернення до улюбленої ролі Робін Баклі у п’ятому сезоні "Дивних див", прем’єра якого запланована на 2025 рік.

Джерело: Deadline