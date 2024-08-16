sonyazhytkova .16 августа, 2024 4

Головні ролі у фільмі також виконують номінант на "Оскар" Остін Батлер, Зої Кравіц та лауреатка премії "Оскар" Реджина Кінг.

Подробиці щодо ролей, які виконуватимуть Метт Сміт та Лів Шрайбер, поки що тримаються в секреті. Сюжет стрічки заснований на книгах Чарлі Г’юстона, який також працював над адаптацією сценарію. У центрі історії - Хенк Томпсон (Остін Батлер), колишній бейсболіст, який мимоволі опиняється у вирі боротьби за виживання в кримінальному світі Нью-Йорка 90-х років.

Сміт, який нині виконує роль принца Деймона Таргарієна в приквелі "Гри престолів" під назвою "Дім Дракона", який у червні повернувся на екрани з другим сезоном і вже продовжений на третій, також відомий за ролями у "Доктор Хто", "Минулої ночі у Сохо" та "Загублена ріка".

Лів Шрайбер, номінований на премії "Еммі" та "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Рей Донован", нещодавно з'явився у фільмі Веса Андерсона "Астероїд Сіті", мінісеріалі "Маленьке світло", а також у веб-серіалі Стівена Содерберга "Command Z". У вересні його можна буде побачити в новому шоу Netflix "Ідеальна пара" разом із Ніколь Кідман та Дакотою Фаннінг.

Джерело: Deadline