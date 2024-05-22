sonyazhytkova .22 мая, 2024 10

Олівія Кук, яка виконує роль Алісенти у фентезійному шоу, закликає глядачів підготуватися до одного з найжорстокіших моментів у всесвіті "Гри престолів".

"Боже!", – розповіла Кук в інтерв'ю Entertainment Weekly. "Це ж 'Гра престолів'! Очікуйте найгіршого. Найгіршого з можливих, і навіть більше. Не знаю, що ще сказати, щоб не розкрити зайвого, але це жахливо".

"Книги 'Пісня льоду і полум'я' та серіал 'Гра престолів' навчили глядачів очікувати несподіваного та жахливого", - додав співтворець серіалу Раян Кондал. "Але, так, цей момент дійсно жорстокий. Подивимося, як глядачі відреагують на те, що нас чекає".

Другий сезон "Дому дракона" розкриє нову главу протистояння між "Чорними" та "Зеленими" – двома фракціями родини Таргарієнів, відомої як "Танець драконів". Трейлери вже продемонстрували захоплюючі битви та масу драконячого вогню, тож глядачів очікує видовищний сезон, який стартує 16 червня.

Джерело: Gamesradar