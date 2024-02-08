sonyazhytkova .8 февраля, 2024 5

Заявлений конфлікт спалахнув, коли радіовиробник відмовився видалити відео, яке він зняв з актором, побувавши в Австралії.

Актор Джейкоб Елорді, чий успіх стрімко зростає після виступів у фільмах "Прісцилла" та "Солтберн", опинився під увагою правоохоронних органів після заявленого конфлікту з радіопродюсером. За інформацією австралійського "Daily Telegraph", Елорді перебував у готелі на східних околицях Сіднея разом з друзями, коли відбулася зустріч із Джошуа Фоксом, виробником радіошоу "Кайл і Джекі О" на KIIS FM.

Фокс заявив, що попросив Елорді дати трошки води на день народження Джекі О і це сталося під впливом вірусної сцени з фільму "Солтберн", де було показано щось нецензурне, що трапилося між ним і Баррі Кіоганом. Коли актор попросив його припинити зйомку, він згодився, але відмовився видалити відео. Це, спровокувало Елорді:

"Я відмовляюся, бо мені зараз незручно і це єдиний доказ. І тоді Якоб якось роздратовується, і тисне мене до стіни, тримаючи руки на моєму горлі".

Джерело: Мovieweb