sonyazhytkova .28 февраля, 2024 13

За даними видання Vulture, Шафер стала однією з 33 осіб, що були арештовані під час акції за права палестинців, що відбулася в час зйомок програми "Пізній вечір з Джо Байденом".

На фото Шафер у футболці з закликом до негайного перемир'я, а на знімку Reuters видно, як її виводять з 30 Рокфеллер Плази поліцейським Нью-Йорка з руками за спиною. Представник Управління зв'язків з громадськістю Поліції Нью-Йорка повідомив, що демонстрація завершилася о 18:00, та всього було затримано 30 осіб, які отримали штраф за проникнення на територію.

Протести порушили виступ Джо Байдена в програмі Сета Мейєрса. На демократичних виборах у штаті Мічиган було висловлено заклик голосувати "за нефіксоване голосування" як форму протесту проти політики президента США у відношенні до Гази.

Байден з'явився, як несподіваний гість та відповідав на питання на різноманітні теми, включаючи його вік та конспірологічні теорії про Тейлор Свіфт, а також війну між Ізраїлем та Хамасом.

Хантер Шафер прославилася роллю трансгендерного персонажа Джулі Вон у серіалі "Euphoria", за яку отримала широке визнання та численні нагороди. Крім того, вона знялася у приквелі "Голодних ігор" і жахливому фільмі "Куку" разом з Деном Стівенсом і Джессікою Хенвік.

Джерело: Deadline