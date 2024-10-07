sonyazhytkova .7 октября, 2024 9

Британська акторка поділилася, що попри жорстокий характер її персонажа, вона залишається врівноваженою і щасливою в реальному житті. Серіал "Sweetpea" вийде на екрани вже 10 жовтня на Starz та Sky.

У новому інтерв'ю для The Guardian, Елла Пернелл розповіла, що роль Ріаннон Льюїс, головної героїні серіалу, сильно вплинула на її психіку: "Люди думають, що я маю бути якоюсь дивною через цього персонажа, але насправді я щаслива і врівноважена людина!", — говорить акторка. Вона також зазначила, що горори і фільми з великою кількістю крові їй не подобаються: "Я навіть не фанат наукової фантастики і взагалі не граю в ігри. Як так сталося, що я опинилася в цьому проєкті, сама не знаю!".

Серіал "Sweetpea", що складається з шести епізодів, розкриває трансформацію тихої Ріаннон у безжальну вбивцю, яка здобуває свою неповторну свободу через насильство. Це приквел до книг Сі Джей Скуз, і, за словами Пернелл, літературна версія Ріаннон є більш саркастичною та жорстокою. "Моя Ріаннон відчуває силу, і чим більше вона її відчуває, тим більше її енергія впливає на оточуючих. Якщо відкинути вбивства, це насправді класична історія дорослішання", — зазначила акторка.

Пернелл також поділилася незвичайним випадком зі зйомок: під час першого вбивства її персонажа вона "майже втратила свідомість". Ця сцена тривала без перерви цілих п’ять хвилин, під час яких акторка мала колоти гумовий манекен, заповнений кров'ю. "Я просто закрила очі і виконувала свою роботу", — згадує вона.

Фінал серіалу обіцяє бути сповненим напруги, а деякі сцени залишилися у пам’яті акторки надовго, справляючи на неї значний вплив. Елла підкреслила, що під час зйомок важливо дбати про своє психічне здоров’я, адже жодна роль не вартує того, щоб ставити його під загрозу. Тому, за її словами, самодогляд стає невід'ємною частиною роботи в кіно, особливо в таких складних проєктах.

Джерело: Deadline