sonyazhytkova .20 апреля, 2024 5

Акторка зіграє у декількох епізодах і втілить образ старшої представниці корпорації Вейланд-Ютані, з можливістю розвитку її персонажа у подальших серіях.

Під керівництвом Рідлі Скотта, як виконавчого продюсера, події у приквел-серіалі розгортаються наприкінці нашого століття. Це стане першим проєктом у франшизі, який розгорне свою історію на Землі, і вже було оголошено, що він розкриє походження легендарної корпорації Вейланд-Ютані та змагання між корпораціями у створенні нового андроїдного життя.

У серіалі також зіграють Сідні Чандлер, Алекс Лоутер, Ессі Девіс, Адарш Гурав, Кіт Янг, Тімоті Оліфант, Девід Рісдаль, Бабу Сессей, Ерана Джеймс, Лілі Ньюмарк та Адріан Едмондсон.

Директор FX, Джон Ландграф, нещодавно охарактеризував майбутнє телешоу як "велике уявне переосмислення" франшизи "Чужий" та зрівняв його з успішною роботою Хоулі над хітом FX "Фарго".

Після виходу фільму "Чужий: Заповіт" у 2017 році, франшиза перебувала у сплячому стані. Однак цього літа шанувальники отримають можливість переглянути стрічку "Чужий: Ромул", режисером якого є Феде Альварес. Дата виходу серіалу FX поки що не встановлена, але зйомки очікуються до літа, тож 2025 рік є логічним варіантом. Проєкт стояв на паузі певний час через страйки в Голлівуді.

Актриса американсько-дансько-корейського походження Сенсиндивер здобула популярність завдяки ролям у серіалах "Фундація" від Apple і "Geek Girl" на Netflix. Раніше вона знімалася у датських телешоу, таких як "Міст" і "Вбивство". Також вона є членом групи "Bigger Picture", яка прагне поліпшити репрезентацію акторів і режисерів на екрані.

Джерело: Deadline