sonyazhytkova .21 мая, 2024 6

Напередодні прем'єри цього жорстокого та кривавого супергеройського шоу, актор також розкрив деякі подробиці фіналу, після того як серіал був продовжений на п’ятий сезон.

"Вони завжди знаходять нові цікаві моменти, і ніколи не повторюються", - розповів Квейд виданню Collider про новий сезон. "Це було неймовірно. Це мій улюблений сезон, який ми коли-небудь робили. Сценаристи перевершили самих себе". Він також додав, що був шокований кількома моментами, коли вперше прочитав сценарії, особливо ближче до фіналу сезону.

"Є деякі моменти в цьому сезоні, коли я їх читав, я буквально задихнувся", - сказав він у розмові з виданням. "Я дійсно не очікував багатьох подій, і це дуже важко зробити для людини, яка працює в шоу вже чотири сезони. Сценаристи дійсно перевершили себе. Фінал просто неймовірний. Фінал шалений. Це божевілля".

Серіал вже отримав продовження на нові епізоди після 4 сезону, і шоураннер Ерік Кріпке підтвердив, що робота над сценарієм вже ведеться. Щодо завершення, це питання поки що відкрите, але Квейд сподівається, що шоу триватиме ще довго.

"Ідеально, щоб воно йшло так довго, як це можливо", - зазначив він. "Я дійсно хочу, щоб серіал завершився на своїх умовах, коли цей час настане".

Джерело: Gamesradar