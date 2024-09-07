sonyazhytkova .7 сентября, 2024 3

Актор приєднається до Джонетти Кайзер та Майкла Паре у дебютному фільмі Р.Дж. Забаскі "SYNC".

У цьому трилері Коді Крістіан зіграє чоловіка, який у 2035 році, страждаючи від втрати, використовує передові технології, щоб знову зустріти свою покійну наречену, роль якої виконуватиме Джонетта Кайзер. Проте під час віртуальних зустрічей він виявляє дивні аномалії в програмному забезпеченні її цифрової копії.

Окрім відомої ролі Майка Монтгомері у серіалі "Милі ошуканки", Крістіан нещодавно також з'являвся у телешоу "All American" на CW, де протягом шести сезонів грав Ашера Адамса. Його голос впізнається в образі культового найманця Клауда Страйфа в серії ігор Final Fantasy від Square Enix, а сам актор отримав номінацію на премію BAFTA за найкращу чоловічу роль.

Тим часом Р.Дж. Забаскі вперше сядє у режисерське крісло з "SYNC", фільм, сценарій якого він також написав, і планує зйомки в Лос-Анджелесі цієї осені. У проєкті також зіграють Джейк Ебрайт, Абігайль Одзрей, Емілі Одзрей, Джіл Ловер і Фредерік Транкелс.

Джерело: Нollywoodreporter