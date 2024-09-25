sonyazhytkova .25 сентября, 2024 6

В інтерв'ю для USA Today Чавес зізнався, що відчуває "співчуття та емпатію" до Еріка Менендеса, який жорстко розкритикував драму Раяна Мерфі, назвавши її "огидною та спотвореною" через те, як у серіалі показано вбивство їхніх батьків у серпні 1989 року.

"Я можу лише висловити співчуття та емпатію, бо можу уявити, наскільки важко бачити найбільш травматичний момент свого життя на екрані, доступний для всіх", — поділився Ніколас Чавес, який грає Лайла у дев'ятисерійному проєкті.

Ерік Менендес також критикував зображення Лайла у серіалі, заявивши, що його образ у серіалі є "карикатурним, заснованим на жахливій і відвертій брехні". Ця заява була поширена його дружиною Таммі Менендес через соціальні мережі.

На прем'єрі фільму "Гротеск" Ніколас Александер Чавес поділився, як готувався до ролі Лайла Менендеса. Він заглибився в деталі справи, вивчаючи книги, документальні фільми та судові матеріали, щоб краще зрозуміти свого персонажа. За словами актора, серіал прагне показати більше, ніж просто кадри суду, розкриваючи деталі невідомі широкій аудиторії.

Тим часом Ерік Менендес висловив своє розчарування тим, як шоу перекручує події, пов'язані з їхнім злочином. Він зауважив, що серіал підживлює застарілі стереотипи, зокрема щодо сексуального насильства над чоловіками, яке довго замовчувалося, а зараз знову подається у хибному світлі.

У відповідь на критику, творець серіалу Раян Мерфі відзначив, що його мета полягала в тому, щоб показати всі аспекти історії та викликати суспільну дискусію про теми, які досі рідко обговорюються, зокрема чоловіче сексуальне насильство.

"Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів" дебютував 18 вересня і швидко став одним із найпопулярніших шоу на Netflix, зібравши понад 12 мільйонів переглядів у перший вікенд.

У серіалі також зіграли Купер Кох (Ерік Менендес), Хав'єр Бардем (Хосе), Хлоя Севіньї (Кітті), Натан Лейн (Домінік Данн) та Арі Грейнор (Леслі Абрамсон).

Джерело: Deadline