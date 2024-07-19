sonyazhytkova .19 июля, 2024 13

Також, акторка виступить у ролі виконавчого продюсера.

Ця темна комедія стане режисерським дебютом для Джейка Рубіна та Евана Метзолда.

Сценарій, написаний Еллен Адер та Еріком Ґілде, розповідає історію групи підлітків, які продали душі дияволу. Їх життя пішло різними шляхами: один став рок-зіркою, інший – технічним магнатом, а ще один – відомим активістом. Через багато років, коли наближається 25-та річниця їхнього випуску зі школи, вони змушені звернутися до старого однокласника, щоб уникнути пекла, на яке підписали контракт.

Джейк Рубін та Еван Метзолд зазначили: "Ми надзвичайно щасливі працювати з таким талановитим і смішним акторським складом. Вони значно полегшують нашу роботу та приносять досвід, який піднімає сценарій на новий рівень. Завдяки нашій неймовірній команді акторів та знімальної групи, ми створили справжню сім'ю і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з цією групою над нашим дебютним фільмом".



Додали також, що "ми почуваємось благословеними, працюючи над таким чудовим проєктом з неймовірною командою. Це майже так, ніби ми самі продали душі".

Джерело: Deadline