sonyazhytkova .3 июля, 2024 7

Акторка зіграє ключову роль, разом із Героном Файнсом Тіффіном у телесеріалі, який розповідатиме про юність всесвітньо відомого детектива Шерлока Холмса.

Сценарист та виконавчий продюсер Метью Паркхілл створив цей серіал за мотивами книг Енді Лейна про молодого Шерлока Холмса. У новій історії 19-річний Шерлок, який потрапив у немилість, несподівано виявляється залученим до розслідування вбивства в Оксфордському університеті, що ставить під загрозу його свободу. Попри брак досвіду та дисципліни, він береться за свою першу справу та розкриває змову, що назавжди змінить його життя.

Зінь Цзен зіграє принцесу Гулун Шоу'ань, китайську принцесу, студентку Оксфорду та майстриню бойових мистецтв. Крім неї, у серіалі з’являться Джозеф Файнс та Наташа МакЕлхон у ролі батьків Шерлока.

Гай Річі буде режисером та виконавчим продюсером серіалу, разом із Саймоном Келтоном, Іваном Аткінсоном, Саймоном Максвеллом, Дханою Гілберт, Коліном Вілсоном та Марком Рестегіні. Фізичне виробництво здійснює компанія Motive Pictures.

Джерело: Deadline