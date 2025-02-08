sonyazhytkova .8 февраля, 2025 7

Адам Скотт очолить майбутній фільм від Даміана Маккарті, режисера, який здобув популярність завдяки "Caveat" та "Oddity". Зйомки загадкової картини жахів розпочнуться в Ірландії вже наприкінці цього місяця.

У майбутній горор стрічці "Hokum" Адам Скотт зіграє письменника жахів, який вирушає до віддаленого ірландського села, аби виконати останнє бажання батьків і розвіяти їхній прах. Та несподівано його подорож перетворюється на справжній кошмар, коли він зупиняється в готелі, що, як виявляється, приховує темну таємницю — стародавній злий дух чаклунки. У фільмі також з'являться Пітер Кунан і Девід Вілмот, що додадуть історії ще більше напруги та загадковості.

Цей проєкт обіцяє стати важливим етапом у розвитку жанру жахів, адже Даміан Маккарті, відомий своєю майстерністю у створенні психологічної напруги, вже здивував глядачів двома фільмами, які занурюють у теми ізоляції та внутрішніх демонов. Адам Скотт, хоча й славиться комедійними ролями, вже має чималий досвід у жахах, зігравши в таких фільмах, як "Піраньї 3D" та "Крампус".

Точна дата виходу "Hokum" поки не оголошена, але цей фільм безсумнівно варто чекати — адже кожен кадр обіцяє бути сповненим таємниць, які нагадають, що навіть у найвіддаленіших куточках світу можна знайти жахи, які чекають на свою жертву.

Джерело: Gamesradar