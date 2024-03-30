sonyazhytkova .30 марта, 2024 7

У захоплюючій стрічці також зіграють відомі акторки, серед яких Емілі Холл і Каролін Конкенон.

У фільмі розповідається про пенсіонера-боксера, який після виходу на пенсію змушений працювати для місцевих мафіозі в якості виконавця. Але коли йому ставлять смертельний діагноз, він опиняється в дуже складній ситуації. Спогади про його колишнього помічника не дають йому спокою. Все змінюється, коли він зустрічає проблемну наркоманку та її доньку. Ця несподівана зустріч відкриває перед ним нову перспективу виправлення минулих помилок та пошуку внутрішнього спокою.

Зйомки "Cutman" успішно завершилися у місті Буффало, штат Нью-Йорк. Цю картину знімає Майкл Мейлер, відомий своїми роботами «Сліпий» та «Серце чемпіона». У процесі створення фільму також брали участь продюсери Скотт Клуге, Алессандро Пенатцці та Дженніфер Гельфер.

Джерело: Deadline