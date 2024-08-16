sonyazhytkova .16 августа, 2024 1

У цій стрічці, яка обіцяє стати справжнім блокбастером, Мендес втілить образ відважної Тіли, капітанки Королівської гвардії Етернії, яка боротиметься пліч-о-пліч з Хі-Меном за долю всесвіту. Її партнером по фільму стане Ніколас Ґалітзін.

Режисером фільму виступить Тревіс Найт, відомий за роботою в студії Laika, а сценарій написав Кріс Батлер. Стрічка, заснована на культовій франшизі Mattel, з’явиться в кінотеатрах у всьому світі 5 червня 2026 року.

Франшиза "Володарі всесвіту" вперше з'явилася в 1982 році як серія популярних фігурок, а вже через рік світ побачив анімаційний серіал "He-Man і Володарі всесвіту", який швидко здобув популярність серед дітей. З того часу франшиза продовжує розвиватися, охоплюючи іграшки, відеоігри та численні адаптації.

"Володарі всесвіту" створюється спільними зусиллями Amazon MGM Studios і Mattel Films.

Джерело: Deadline