sonyazhytkova .16 февраля, 2024 7

Зах Брафф знову занурюється у романтичні фільми в першому ретро трейлері очікуваної стрічки.

У фільмі "Французька дівчина" Брафф опиняється в чарівно знайомому контексті, де він, як безнадійний романтик, змушений боротися за своє кохання. Плани на заручини руйнуються, коли його кохана, заради роботи від колишнього, відправляється до Канади. Вирішивши не втрачати дорогоцінні почуття, він залишає свій рідний Бруклін і поспішає до неї. Але швидко потрапляє в безглузду ситуацію, коли намагається сподобатися її специфічній родині, яка розмовляє виключно французькою.

Режисерами стрічки є Джеймс А. Вудс та Ніколя Врайт, а у головних ролях знялися такі актори, як Евелін Брошу, Люк Пікар, Антуан Олів’є Пілон, Ізабель Вінсент, Шарлотта Обен, Мюріель Дутіль, а також Вільям Фіктнер та Ванесса Хадженс разом із Захом Браффом.

Режисери Вудс та Врайт називають "Французьку дівчину" своєю любовною листівкою до Квебеку, де вони народилися. Вони надихнулися історіями своїх батьків, які, як і вони, закохалися у франко-канадок і переїхали до цієї провінції. Ця романтична комедія в стилі ретро відзначає культурне зіткнення між США та Канадою. Фільм буде представлений на Міжнародному кінофестивалі в Санта-Барбарі у 2024 році, а в кінотеатрах з'явиться 15 березня.

Джерело: Мovieweb