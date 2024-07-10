sonyazhytkova .10 июля, 2024 5

Корбетт, відомий роллю Ейдана Шоу в популярному телешоу "Секс і місто" та сиквелі "І просто так...", поділився своїми думками про свій професійний шлях.

"Дивіться, я вже на завершальній стадії свого життя і кар'єри в шоу-бізнесі. Це просто факт", - сказав Корбетт під час подкасту Fly on the Wall. "Тепер можу сказати, що обрав неправильну справу для свого життя".

Актор також зіграв у серіалах "Сполучені Штати Тари", "Батьківство", "Секс і наркотики і рок-н-рол", "Анулювання", "Повстанець" та "Як я зустріла вашого тата". Крім того, він зіграв у фільмах "Усім хлопцям, яких я кохала раніше" і "Моє велике грецьке весілля".

"Чи доводилося вам годинами чекати в приймальні лікаря та думати: 'Що за...?' Для мене зйомки фільму саме такі, бо я не беру участі в творчому процесі", – зазначив Корбетт.



Він додав, що його творчість у кіно не принесла задоволення: "Я заробив багато грошей, живу в гарному домі, люди підходять до мене в ресторанах. Але я не написав жодного рядка чи жарту, який би розсмішив людей. Тож на цьому рівні це не принесло задоволення".

Джерело: Deadline