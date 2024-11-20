sonyazhytkova .20 ноября, 2024 10

Відома британська акторка зіграє разом із Гленом Пауеллом та Дженною Ортеґою у новому загадковому детективі від студії Warner Bros.



Деталі сюжету та роль Емми Макі залишаються в секреті, але вже відомо, що фільм не буде про подорожі в часі, як вважали деякі фанати.

Дж. Дж. Абрамс візьме на себе роль режисера та сценариста.

Макі, яка нещодавно отримала нагороду Rising Star від BAFTA, здобула популярність завдяки ролі у фільмі "Барбі" Ґрети Ґервіг та головній ролі в драмі "Емілі". Вона розпочала кар’єру з ролі Мейв Вайлі в серіалі "Сексуальна освіта" на Netflix і також з’явилася у фільмі "Смерть на Нілі" Кеннета Брана. Незабаром акторка зіграє в драмі "Гаряче молоко" та виконає головну роль у фільмі Джеймса Л. Брукса "Елла МакКей".

Джерело: Deadline