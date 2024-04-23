sonyazhytkova .23 апреля, 2024 11

Сиквел з Томом Крузом у головній ролі планується до прем'єри 23 травня 2025 року.

Тіллман приєднується до інших новачків франшизи, таких як Кейті О’Браян, Нік Офферман і Ханна Ваддингем, разом із ветеранами "Місії", до яких входять Генрі Черні, Хейлі Етвелл, Вінг Реймс, Саймон Пегг, Пом Клемент'єфф і Ванесса Кірбі. Деталі сюжету (включаючи роль Тіллмана) залишаються в секреті.

Голлівудська зірка Том Круз, виступає в ролі продюсера фільму Paramount і Skydance разом з режисером Крістофером Маккуоррі. Додатково виконавчі продюсерські обов'язки покладені на Девіда Еллісона, Дану Голдберг, Дона Грейнджера і Кріса Брока.

У попередній стрічці "Місія неможлива", Том Круз повернувся до іконічної ролі агента IMF Ітана Ханта, яку він виконує з 1996 року. У цій частині також з'явився актор Генрі Черні, що виконав роль директора IMF, а потім став главою ЦРУ. За відгуками The Hollywood Reporter , франшиза залишається надзвичайно стійкою та популярною серед глядачів.

Трамелл Тіллман отримав номінацію на премію SAG і Spirit за свою роль у "Severance", де він зіграв разом із Адамом Скоттом, Патрішою Аркетт і Джоном Туртурро. Його інші екранизації включають серіали "Дієтланд", "Батько Гарлему" і "Мисливці".

Джерело: Нollywoodreporter