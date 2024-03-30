sonyazhytkova .30 марта, 2024 5

У виключному інтерв'ю для MovieWeb актор, який грає одну з головних ролей у телешоу, розповів про наближення продовження та що чекає його персонажа Дерека.

У серіалі "Shrinking" Тед МакГінлі ділить екран зі співтворцем Джейсоном Сегелем та легендою Голлівуду Харрісоном Фордом. Ця творча команда працює над історією про терапевта, який, після втрати, вирішує стати більш активним у житті своїх пацієнтів.

"Зараз ми знаходимось на зйомках п'ятої серії, і, звичайно, я не можу вам розповісти нічого, але у Дерека буде більше справ. Це буде весело... смішно. Тут буде багато неймовірних сюжетів, і я вважаю, що це буде захопливе шоу. Я скажу, що йти на роботу кожен день - це просто задоволення. Я не можу дочекатися, щоб потрапити на зйомки. Такого не відбувається щодня на інших шоу, хоча я дуже добрий в цьому. Я завжди знайду причину, щоб насолоджуватися роботою та певною групою людей у цьому середовищі", - сказав МакГінлі.

Актор який відомий ролями у таких шоу, як "Щасливі дні", "Любовний катер" і "Одружений з дітьми", продовжив хвалити акторський склад "Shrinking" та поділився, як він любив знімати сцени разом з іконою Голлівуду, Харрісоном Фордом.

"Я мав свою першу сцену з Харрісоном, це можу сміливо заявити... Ми були разом у кадрі, оскільки наші персонажі майже не мають спільних точок, тому ця мить запам'яталася мені назавжди", - додав він.

Джерело: Мovieweb