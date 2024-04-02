sonyazhytkova .2 апреля, 2024 2

Режисерське крісло обіймає Тімур Бекмамбетов, початок зйомок заплановано на весну з метою виходу у кінопракат 15 серпня 2025 року. До акторського складу, також приєдналася Анабель Волліс.

Сюжет фільму розгартається у майбутньому, де злочинність в столиці шаленіє, детектива (Кріс Пратт) обвинувачують у жорстокому злочині, і йому потрібно буде довести свою невинність.

Режисер Бекмамбетов вирішив взяти на себе цю науково-фантастичну таємничу історію, яку він розкриє за сценарієм Марко ван Белла. Проєкт потрапив до Amazon MGM Studios через Чарльза Ровена, який щойно отримав Оскар за "Оппенгеймера". Ровен очолює продакшн разом з виконавчим віце-президентом Atlas Entertainment Робертом Амідоном, а також під керівництвом BEL Бекмамбетова та Маджда Нассіфа.

Лише через три роки після початку своєї кар'єри в іншій сфері, багаторазова чемпіонка світу з боксу Калі Рейс отримала відмінні відгуки за свою першу телевізійну роль, де вона зіграла одну з головних ролей поруч з Джоді Фостер у серіалі HBO "Справжній детектив: Нічна країна". Рейс зробила свій фільмовий дебют у стрічці "Полювання на фантомів" 2021 року. Крім того, її можна побачити у трилері "Місто асфальту" поруч із Шоном Пенном, Тайом Шеріданом та Майком Тайсоном, а також у "Вітровому потоці: Воскресіння" від Castle Rock Entertainment, продовженні визнаної драми Тейлора Шерідана з 2017 року.

Джерело: Deadline