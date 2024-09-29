sonyazhytkova .29 сентября, 2024 6

Актор, який нещодавно з'явився у відновленій версії "The Forsyte Saga" на PBS та в ремейку "Sexy Beast" для Paramount+, виконає роль детектива Міка Пальмера, що захоплюється мистецтвом, у новому проєкті, присвяченому світу культури.

Сюжет серіалу розгортається навколо спеціального підрозділу поліції, що займається розслідуванням злочинів у сфері культури. Разом із рішучою детективкою Шазією Малік, яку зіграла Ніна Сінгх з "Проєкту Лазаря", Мік Пальмер розкриває таємниці вбивств, пов’язаних з мистецтвом і антикваріатом – від картин старих майстрів до вуличного мистецтва Бенксі, середньовічних манускриптів і рідкісних вінілових платівок. У процесі розслідувань детективи стикаються з підробленим Вермеєром, вікінгівським золотом, унікальною китайською вазою та предметами, які були врятовані з Титаніка. Тим часом Мік намагається побудувати стосунки з кураторкою музею Розою, яку грає Сара Александер, а також стикається з несподіваною появою свого батька Рона, виконаного Ларрі Лембом, який славиться як один з найвідоміших підроблювачів у Великій Британії.

Зйомки серіалу проходять у Белфасті та інших куточках Північної Ірландії, а прем’єра запланована на 2025 рік. Сценарій створили Дена Гастер, Уілл Інг, Пол Пауелл, Емма Гудвін і Кітті Персі, а режисуру очолили Деклан О’Двайер та Дженні Паддон.

"Я з нетерпінням чекаю можливості втілити трохи ексцентричного Міка Пальмера в цьому чудовому детективному серіалі. Команда сценаристів 'Артистів розслідування' вміло поєднала захоплюючі сюжети, знакові твори мистецтва та частинку історії. Мені почесно очолити акторський склад разом із чарівною Ніною Сінгх, надзвичайно кумедною Сарою Александер та моїм добрим другом Ларрі Лембом", - з захопленням поділився Стівен Мойєр.

Джерело: Deadline