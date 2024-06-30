sonyazhytkova .30 июня, 2024 6

Стрічка побачить світ вже 22 листопада цього року.

Джозеф Квінн заспокоює фанатів оригінального "Гладіатора", кажучи, що вони можуть не хвилюватися за сиквел.

"Це був надзвичайний досвід. Ми працювали чудовою командою – Пол Мескал, Фред Гечінгер, Дензел Вашингтон, Конні Нільсен, яка повернулася з попереднього фільму, та Педро Паскаль, серед інших дійсно чудових людей", - розповів Квінн у інтерв'ю Men's Health. "Ми усвідомлювали спадщину першого фільму, тому хотіли віддати йому шану, розуміючи, що це один з тих фільмів, про які багато людей згадують з ностальгією, включаючи мене".

Джозеф Квінн грає співімператора Каракаллу, Пол Мескал – Луція Вера, Дензел Вашингтон – колишнього раба, який став багатим купцем, Педро Паскаль – колишнього військового, змушеного знову взятися за зброю, Фред Гечінгер – співімператора Гету, а Дерек Джекобі знову виконує роль сенатора Гракха.

Джимон Гонсу планував повернутися до ролі Джуби, але змушений був відмовитися через конфлікти в розкладі. Режисером знову виступить Рідлі Скотт, а сценарій написав Девід Карпа.

У сиквелі Луцій зображений як чоловік, який живе "в глушині" після 15-річної розлуки з родиною. Квінн додав: "Повернення до цього світу було дещо лякаючим, але водночас неймовірно захоплюючим. Так, я граю одного з імператорів, і це був справді незабутній досвід. І це все, що я можу сказати".

Джерело: Gamesradar