sonyazhytkova .10 ноября, 2024 5

Актор зіграє у серіалі, який поки не має назви. Деталі його персонажа тримаються в таємниці.

Дія серіалу розгортається в університетському кампусі та зосереджена на складних стосунках між письменником ( Стів Карелл) та його дочкою. Першу серію написали Білл Лоуренс ("Тед Лассо", "Shrinking") і Мет Тарсес ("Scrubs").

Філ Данстер здобув популярність завдяки ролі Джеймі Тартта у Тед Лассо, що принесло йому номінацію на премію "Еммі" у 2023 році як найкращому актору другого плану в комедійному серіалі. Після цього він приєднався до другого сезону психологічного трилера "Surface", який вийде в 2025 році. Окрім цього, Данстер з'являвся в таких серіалах, як "The Devil’s Hour" на Prime Video, британському рімейку "Call My Agent" під назвою "Ten Percent", а також у "Catherine The Great" і "Catastrophe".

Нещодавно він дебютував як режисер з короткометражкою "Idiomatic", яку також написав, продюсував і зняв. Фільм було представлено на TriBeCa Film Festival та відзначено нагородою на SCAD Savannah Film Festival. Серед інших його кіноробіт — "The Good Liar", "The Murder on the Orient Express" and "Judy".

Джерело: Deadline