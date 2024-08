sonyazhytkova .20 августа, 2024 4

Деталі ролі, яку виконає австралійська акторка, поки що тримаються в таємниці. Відомо лише, що вона приєднається до зіркового складу фільму, де її партнерами на знімальному майданчику стануть Лілі Салліван і Девід Рисдал.

Сюжет фільму занурює глядача в атмосферу трилерів 90-х років із сучасним технологічним поворотом: чоловік (Девід Рисдал) купує андроїда зі штучним інтелектом (Лілі Салліван), щоб допомогти собі впоратися з втратою дружини. Але його спроби створити справжню партнерку обертаються тим, що невинний робот-помічник перетворюється на небезпечного супутника.

Режисерське крісло зайняла Кейт Долан ("You Are Not My Mother"), яка також переписала оригінальний сценарій Рафаеля Джордана, заснований на історії Джеймса Вана, Інгрід Бісу та Джордана.

Проєкт "SOULM8TE" було запущено після несподіваного успіху "М3ГАН", який у січні 2023 року зібрав понад 181 мільйон доларів у світовому прокаті. Зараз триває робота над продовженням "М3ГАН 2.0", яке має вийти на екрани 27 червня 2025 року.

Джерело: Deadline