sonyazhytkova .19 августа, 2024 4

Джо Голдберг із популярної серії "Ти" - серійний вбивця, патологічний брехун і шовініст, проте Пенн Беджлі, який виконує цю роль, продемонстрував зовсім іншу сторону на фінальному дні зйомок.

У TikTok відео, де він повторює популярний тренд, актор демонструє свою "скромність та уважність", що стало справжнім сюрпризом для фанатів серіалу.

Відомий за роллю в "Пліткарці", Беджлі оголосив про завершення зйомок темної комедійної драми за допомогою відео, в якому він пародіює тренд, започаткований контент-креатором Джулсом Леброном. Оригінальне відео Леброна, яке пояснює, як з'являтися на роботу "з повагою" та "скромністю", стало вірусним - його повторювали всі, від команди Білого дому до Дженніфер Лопес. Завдяки цьому тренду Леброн зміг оплатити свою операцію зі зміни статі.

У своєму відео Беджлі каже: "Подивіться, як я приходжу на роботу. Дуже скромно, дуже уважно", - імітуючи інтонацію Леброна, поки несе важкі сумки з костюмами. Далі він додає: "Я не роблю занадто багато на роботі. Я дуже уважний". Після чого на екрані з'являється кадр з його персонажем, який кричить у скляній клітці, улюбленому способі Джо утримувати своїх жертв.



"Граючи романтичного ідола п’ять сезонів, я дуже скромний і дуже уважний", - жартує актор, натякаючи на те, як його персонажа романтизували у минулому.

Як раніше повідомлялося, 5-й сезон "Ти" стане останнім у серіалі, завершуючи довгу історію, у якій Джо може нарешті зіткнутися з наслідками за свої численні злочини. Наприкінці минулого сезону Джо повернувся до Нью-Йорка разом із багатою вдовою Кейт, отримавши всі переваги та захист, які дає багатство.

Джерело: Deadline